الحبس الشديد بحق مروج للعملة المزيفة في بغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزة المدان (45) ورقة فئة مئة دولار امريكي مزيفة" مشيراً إلى أنه "كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأستغلال المواطنين".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".