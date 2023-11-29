اتفاق برلماني حكومي على تعديل رواتب الموظفين.. هذا أدنى حد

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، للوكالة الرسمية، وتابعته السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية استضافت لجنة الأمر الديواني (24) المختصة بسلم الرواتب لمعرفة الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون".وأضاف، أن "المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً".وأكد العطواني، أن "مجلس النواب صوت على الموازنة لثلاث سنوات، وأشرنا إلى الحكومة إرسال الجداول قبل نهاية العام للتصويت عليها، وللحكومة الحق في تعديل أي بند".