"بأي ذنب قتلت".. رسم خارطة فلسطين بين الحرمين في كربلاء (صور)

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الأربعاء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مشاهد من بين الحرمين الشريفين في محافظة كربلاء، تظهر رسم خريطة فلسطين مع عبارة مكتوبة بداخلها "بأي ذنب قتلت" خلال وقفة تضامنية مع غزة المحاصرة.

المشاهد ادناه:

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية قتل خلالها 242 فلسطينياً وأصاب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3260، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.



وتتواصل هذه الاعتداءات على وقع حرب مدمرة بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذلك اليوم في غزة وخلّفت أكثر من 15 ألف قتيل، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.



فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي تحتجز أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.



وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بدأت هدنة إنسانية لمدة 4 أيام جرى تمديدها يومين إضافيين حتى صباح الخميس المقبل، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.