ديالى.. السجن المؤبد بحق ارهابي استهدف الجيش العراقي

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية لقيامه بنصب عبوة ناسفة على قوات الجيش العراقي في الفرقة الخامسة أدت إلى إصابة أحد إفرادها بساقيه الأيمن والأيسر وإضرار بالآليات العسكرية".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 ،5 ،7 من قانون مكافحة الإرهاب".