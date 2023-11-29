البنك المركزي يعلن وصول شحنات الدولار من مطار بغداد

وقال مصدر بالبنك المركزي، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "شحنات الدولار، تتوالى وصولها، من خلال مطار بغداد الدولي والمستوردة من قبل المصارف العراقية لتلبية طلبات زبائنهم".وأضاف: "من المؤمل وصول شحنات اضافية خلال الايام القليلة المقبلة".