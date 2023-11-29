المالية توافق على اجراء مناقلة 19 مليار لسد عجز رواتب البصرة

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فانه "استنادا لأحكام المادة ( ٥ - اولاً) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( ۱۳ ) لسنة / ٢٠٢٣ تقرر إجراء مناقلة المبلغ ( ... ۱۹ ) دينار (تسعة عشر مليار دينار بين اعتمادات موازنة القسم / ١ الادارة العامة والمحلية وضمن موازنة الباب / ٤٧ محافظة البصرة لسنة / ۲۰۲۳ ووفقاً للتفاصيل المبينة في الجدول المرفق طياً".وأوضحت ان "المناقلة اعلاه لسد العجز الحاصل عن رواتب ومخصصات المثبتين على الملاك الدائم في الادارة العامة والمحلية في محافظة البصرة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم / ٤٨٤ لسنة / ۲۰۲۱ وكتابنا المرقم / ۱۴۹۰۳۹ في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ وقرار مجلس الوزراء رقم / ٣٦٩ لسنة / ٢٠٢٢ وكتابنا المرقم / ٢٦٥ في ۲۰۲۳/۱/٤ وقرار مجلس الوزراء المرقم / ۲۳۰۱۲ لسنة / ۲۰۲۳ وكتابنا المرقم /۸۹۱ في ۲۰۲۳/۱/۱۱ وقرار مجلس الوزراء / ۲۳۲۹۹ لسنة / ۲۰۲۳ وكتابنا المرقم / ٢٩٠٦٧ في ٢٠٢٣/٥/٢٨ وتتحملون كافة التبعات القانونية والادارية والمالية عن صحة البيانات المرسله الينا من قبلكم وسلامة كافة الاجراءات المتخذه حسب القوانين والضوابط والتعليمات تم استبعاد مخصصات (مكافات المنتسبين و الاعمال الإضافية) لحين تزويدنا بالسند القانوني بالإضافة".ادناه الوثيقة: