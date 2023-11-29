العمل تعلن زيادة الحد الادنى لرواتب هذه الفئة

وقال الأسدي في بيان صدر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بحضور الاعضاء، ورد لـ السومرية نيوز،، ان "هناك اهمية ان يكون لأعضاء المجلس دور مهم واساسي في وسائل الاعلام المختلفة لنقل رسالة توعوية وتثقيفية واضحة لتعريف العامل والمواطن العراقي بحقوقه".وأضاف، انه "مع انطلاق العمل بالقانون الجديد سيرتفع الحد الادنى لرواتب العمال المتقاعدين من 400 ألفا الى 500 ألف دينار"، مشيرا الى ان "الوزارة ماضية بالعمل على تحقيق زيادة في رواتب العمال المضمونين".وشدد على "ضرورة تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستفادة من فائض الاموال واستثمارها بصورة صحيحة"، مبينا ان "هناك لجنة عليا للاستثمار الغرض منها دراسة المشاريع الاستثمارية لزيادة اموال الصندوق".وأوضح، ان "هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل 5 بالمئة منهم فقط"، لافتا الى ان "احد مقومات النجاح هو الاخلاص في العمل من خلال اقامة المشاريع الناجحة بعد بلورة الافكار ودراستها".يتبع ...