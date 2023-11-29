توجيه حكومي جديد يخص الانتخابات المقبلة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ترأس، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس".وجرى، خلال الاجتماع، بحسب رسول "بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في بسط الأمن والاستقرار، عبر التصدي للإرهاب وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن التداول في عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".وأضاف "تمت مناقشة الدرجات الوظيفية المخصصة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجلس الخدمة الاتحادي، والاختبارات التي تُجرى للمتقدمين؛ للإفادة من الدرجات الوظيفية المتبقية؛ لرفد الأجهزة المذكورة بأفضل الطاقات".كما ناقش المجتمعون وفقاً لرسول "إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم (22220) لسنة (2022)، بشأن دراسة اللجنة المشكلة على وفق الأمر الديواني أعلاه، على أن تكون هناك لجنة داعمة ومركزية دائمية؛ لحلّ المشاكل والمعوقات التي تخصُّ شؤون الإقامة بين وزارتي الداخلية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق".وشهد الاجتماع "تأكيد أهمية تنظيم تنقل الأرتال العسكرية من خلال كتاب للحركات، يصدر عن قيادة العمليات المشتركة، وتقوم نقاط التفتيش بمتابعة ذلك".وتناول الاجتماع "التحضيرات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل"، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بـ"الملاحقة القانونية لكلّ من يستغل إمكانات الدولة للتأثير في خيارات الناخب، والعمل على منع أية حالة ابتزاز، وكذلك التحقق من التقارير التي تفيد بوجود محاولات لاستغلال المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في عملية توزيع بطاقة الناخبين ومحاسبة المتورطين بذلك".