وزارتان تقيمان مخيما كشفيا لذوي الهمم في متنزه الزوراء (صور)

وقالت وزارة التربية في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، إن "حدائق متنزه الزوراء شهدت تنظيم المخيم الكشفي السنوي الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقامته وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية في الرصافة الأولى بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسط حضور تربوي غفير" .وأضافت الوزارة، أن "المخيم الكشفي تضمن منهاجا متكاملا بدءا من رفع وتحية العلم العراقي والفعاليات والالعاب الكشفية المتميزة حتى توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين وتقديم درع الابداع الى هيئة ذوي الإعاقة".وتابعت الوزارة، ان "الهدف من المخيم هو ترسيخ ثقافة حب الخير وتعزيز اواصر المحبة بين الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع أقرانهم دون تمييز".