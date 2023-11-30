توجيه من المرور الى أصحاب الدراجات

السومرية نيوز – محليات



أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، توجيها إلى كافة أصحاب الدراجات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بحسب توجيه مدير المرور العامة، سيكون يوم غد الجمعة دوام رسمي في مواقع تسجيل الدراجات (الحسينية، التاجيات، الرسمية)".



وأضافت ان "على كافة أصحاب الدراجات غير المسجلة الى الإسراع في تسجيلها".