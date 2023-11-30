السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين قاموا بارتكاب (الدكة العشائرية) نتج عنها مقتل أحد المواطنين بقضاء الفهود في مدينة الناصرية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة اصدرت هذه الاحكام نتيجة قيامهم بتنفيذ دكة عشائرية اسفرت عن قتل أحد المواطنين".



وأضاف، أن "الاحكام تأتي استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".