واشنطن تعلن تقديم 100 مليون دولار كمساعدات لبغداد

كشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، الخميس، عن تقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية الى العراق.

وقالت رومانوسكي في تغريدة على موقع "اكس"، "بدءاً من اليوم، وكل يوم خميس، سنقوم بنشر سلسلة تتضمن حقائق حول العلاقات الأمريكية العراقية".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تتعاون مع العراق لدعم النازحين العراقيين وإعادة بناء المجتمعات"، كاشفة "لقد قدمنا أكثر من 100 مليون دولار هذا العام كمساعدات إنسانية في العديد من المناطق والمجتمعات".