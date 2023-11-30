في البصرة.. كلب يصيب 17 مواطناً بينهم شرطي

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإصابة 17 مواطناً بينهم شرطي بسبب "كلب مسعور" في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كلبا مسعورا اصاب 17 مواطنا بينهم احد افراد الشرطة في منطقة نظران وسط البصرة".

وأضاف المصدر أن "مركز شرطة نظران قامت بقتل الكلب"، مشيراً الى أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".