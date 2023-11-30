"العزم" تدعو لكشف المسؤولين عن حادث ديالى

دعا تحالف "العزم"، الخميس، الى كشف المسؤولين عن الحادث الذي شهدته محافظة ديالى اليوم.

كما دعا التحالف في بيان أدناه نصه، جميع المواطنين في ديالى الى "التكاتف والتعاون مع السلطات الامنية من اجل تعزيز السلم الاجتماعي".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الخميس، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بهجوم مسلح في محافظة ديالى.