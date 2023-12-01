وقال الصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، "وصل الى مسامعي ان هناك بعض الرواديد والشعراء ممن يذكروننا آل الصدر في اشعارهم وفي مناسباتهم فجزاهم الله خير جزاء المحسنين وشكراً لهم لكني أمنع وأبرأ الى الله تعالى من كل من يستعمل المحرمات في ذلك كالموسيقى والغناء وحتى بعض الحركات المخزية بحجة محبتنا آل الصدر فكل ذلك محرم سماعه وفعله واقامته ونشره وحضوره واعانته.. وامواله سحت طبقاً لفتوى السيد الوالد (قدس) الذي رفض ذلك في حياته مطلقاً".وأضاف، "كل من يفعل ذلك مجدداً سيعرض نفسه للعقوبة الادارية والقانونية بل يعتبر مطروداً من مفاصل التيار بل مطروداً من حبنا آل الصدر واهيب بالمؤمنين عدم التعاون معهم بل مقاطعتهم وابلاغنا عنهم فوراً.. وشكراً".