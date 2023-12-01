البصرة.. أنصار الصدر ينظمون وقفة احتجاجية لمقاطعة الانتخابات (صور وفيديو)

وقال مراسل السومرية في المحافظة، ان المئات من أنصار التيار الصدري نظموا وقفة احتجاجية لمقاطعة الانتخابات المزمع أقامتها في الشهر المقبل.ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في العراق، يوم 18 كانون الأول الجاري، وسط دعوات كثيفة لمقاطعتها، خصوصاً من قبل أنصار التيار الصدري.وفي 13 تشرين الثاني الماضي، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وعدّ ذلك بأنه سيقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً.ادناه الصور والفيديو: