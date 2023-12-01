بالوثيقة.. امر وزاري بإلغاء صلاحيات وكيل وزارة المالية

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، فانه "استنادا الى احكام المادة 71 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر الغاء الصلاحيات المخولة لـ مسعود حيدر رستم وكيل الوزارة وكالة بموجب الامر الوزاري ذي العدد 190/ 1268 المؤرخ في 12/1/2023 واعادتها الينا لحين البت بامر تكليفه".الوثيقة ادناه: