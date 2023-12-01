محافظة بغداد تصدر توجيها يخص أصحاب المولدات الرافضين للتشغيل هذا الشهر

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي، في المحافظة ببيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحافظ وجه الوحدات الإدارية بالاعلان عن فتح باب التقديم وإعطاء الموافقات الخاصة لفتح مواقع جديدة ضمن حدود الوحدات الإدارية للنواحي والأقضية، لنصب مولدات جديدة بدلاً عن مولدات المتعهدين الرافضين أو الممتنعين عن التشغيل لهذا الشهر".وأكد المحافظ، بحسب البيان، على "متابعة أصحاب المولدات والزامهم بنصب العدادات والعمل على جباية الأموال للمشتركين نهاية الشهر بالاعتماد على قراءة العداد".