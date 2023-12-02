للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.. تظاهرات في بغداد ومحافظات عدة (صور)

السومرية نيوز – محليات



خرج الآلاف من موظفي دوائر الدولة، اليوم السبت 2 كانون الأول/ديسمبر 2023، في تظاهرات "غاضبة" للمطالبة بتعديل سلم الرواتب في محافظات نينوى والنجف وبغداد والبصرة.



وذكرت شبكة مراسلي السومرية، أن "المئات من موظفي دوائر محافظات نينوى والنجف، والبصرة، نظموا تظاهرات، طالبوا من خلالها رئيس مجلس وزراء بتعديل سلم الرواتب".



كما ان المئات من متظاهري سلم الرواتب تظاهروا امام وزارة المالية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتمرير قانون الخدمة المدنية والذي يشمل فقرة سلم الرواتب. كما ان المئات من متظاهري سلم الرواتب تظاهروا امام وزارة المالية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتمرير قانون الخدمة المدنية والذي يشمل فقرة سلم الرواتب.