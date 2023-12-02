التعليم تعلن إطلاق البوابة الثانية للتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "سيتاح التقديم أمام الطلبة الراغبين من خلال بوابة دائرة التعليم الجامعي الاهلي مع ضرورة مراعاة إنشاء الحساب الطلابي وملء البيانات وتثبيت الخيارات في الاستمارة الإلكترونية في ضوء مدخلات وشروط التقديم للعام الدراسي 2024/2023 للدراستين الصباحية والمسائية".ودعت الوزارة، الطلبة إلى "تدقيق اختياراتهم ومعرفة الأجور الدراسية والحدود الدنيا للتقديم من خلال دليل الطالب المنشور في الموقع الرسمي للوزارة، وتؤكد على عدم السماح بتسلم الأجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".