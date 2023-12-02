"حمود طلايب" خلف القضبان بتهمة المحتوى الهابط

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على المدعو "حمود طلايب" بتهمة المحتوى الهابط.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية ألقت القبض على المدعو (حمود طلايب) بتهمة المحتوى الهابط".

