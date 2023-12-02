لأسبوع اخر.. تمديد فترة تسجيل الدراجات النارية بهذه المحافظة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على أوامر وزير الداخلية وبتوجيه مباشر من قبل مدير المرور العام وبعد وصول المناشدات ولأجل أنصاف هذه الشريحة من مجتمعنا تقرر تمديد فترة تسجيل الدراجات النارية لهذا الأسبوع فقط".ودعت المديرية، الى "مراجعة مجمع تسجيل المركبات من أجل انجاز المعاملات وتسجيلها وفق الضوابط والتعليمات".