قناة السومرية تقدم اعتذاراً للسيد الصدر وجمهور التيار

تتقدم قناة السومرية الفضائية، بالاعتذار لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد نشر خبر متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن نفياً ضمنياً.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه قناة السومرية احترامها وتقديرها لكل الشخصيات الدينية داخل العراق وخارجه، تشير الى نهجها الثابت في الحيادية والدقة والأمانة الصحفية في عملها.