النزاهة تدعو المُؤسَّسات الدينيَّة لدعم الأجهزة الرقابيَّة بمعركتها ضدَّ الفساد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"نيويورك تايمز" بشأن غزة: المرحلة التالية لن تكون نهايتها مفتوحة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-475538-638371308843742138.jpeg
النزاهة تدعو المُؤسَّسات الدينيَّة لدعم الأجهزة الرقابيَّة بمعركتها ضدَّ الفساد
محليات
2023-12-02 | 11:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
172 مشاهدة
دعا رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم السبت، المُؤسَّسات الدينيَّة لدعم الأجهزة الرقابيَّة بمعركتها ضدَّ الفساد.
وقال حنون خلال كلمته في الندوة العلميَّة التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة بالتعاون مع مركز دجلة للدراسات الاستراتيجيَّة تحت شعار(الخطاب الديني المؤثر .. أساس في تعزيز ثقافـة الـنزاهـة ومكافحـة الفسـاد) والتي شارك فيها ثلة من خطباء المنبر الديني وأساتذة الجامعات وممثلي المُنظَّمات المجتمعيَّة، وتابعتها السومرية نيوز، :"ندعو المؤسسات الدينيَّة إلى دعم جهود الأجهزة الرقابيَّة في معركتها الضروس ضدَّ الفساد"، مُنبّهاً إلى "حاجة تلك المعركة إلى ما يشابه فتوى الجهاد الكفائيّ التي أطلقتها المرجعيَّة وكانت العنصر الرئيس في الانتصار على الجماعات الإرهابيَّة".
وشدد حنون، على "ضرورة تركيز الخطاب الدينيّ على رصد الظواهر المُنحرفة في المُجتمع وتشخيص أسبابها ووضع المُعالجات المناسبة لها"، لافتاً إلى "أهميَّة توجيه الخطاب الدينيّ باتجاه تثقـيف المُجتـمع بخطـورة آفة الفساد وحرمة وقدسيَّة المال العام، مُشيداً بفتاوى المرجعيَّة الدينيَّة التي تحضُّ على الالتزام بالقوانين وأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة، وتُحذِّرُ من الاعتداء على المال العام".
وأعرب رئيس الهيئة عن "تفاؤله بالنصر على الفاسدين في معركة النزاهة ضد الفساد، مُنبّهاً إلى أنَّ إدارة تلك المعركة ينبغي أن تشترك فيها جميع الفعاليَّات الرسميَّة والمجتمعيَّة، وإحدى أدوات النجاح فيها إشراك المنبر الدينيّ الذي يُشكّلُ زخماً عقائدياً يمكنه من التأثير بسلوكيَّات أفرد المجتمع وإرشادهم نحو الصلاح"، مُؤكداً أنَّ "المنبر ينبغي أن يركز على ثلاثة تحدّياتٍ هي تمييز المصلحين من مُدّعي الإصلاح وإيقاظ الضمير لدى أفراد المجتمع والتحذير من المحسوبيَّة والانتفاع من الفساد الذي قد يوقع الفرد في مهاوي الاصطفاف مع الفاسدين".
واشتملت الندوة، التي حملت عنوان (الخطاب الديني ودوره في تعزيز ثقافة النزاهة ودعم جهود مكافحة الفساد)، على جلسةٍ علميَّةٍ ترأسها علاء عبد النبي المدني، فيما قرَّرها حاكم الخزرجي، وكانت الجلسة من محورين، الأول منهما قدَّمه حازم الحسيني من مركز دجلة استعرض فيها آليات "إشاعة ثقافة النزاهـة وفق الرؤية الإسلاميَّة"، فيما حمل المحور الثاني عنوان "الإرشاد الديني ودوره في الإبلاغ عن حالات الفساد" قدَّمه معتز العباسي المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة".
وعبر المشاركون في الندوة عبر مداخلاتهم عن "شكرهم للهيئة للالتفات إلى أهميَّة إشراك الفعاليَّات المُجتمعيَّة بمُكافحة الفساد، حاثين على إصلاح المنبر الدينيّ وتوجيهه لتناول القضايا المصيريَّة التي تهم أبناء المجتمع، وترسيخ القيم الدينيَّة التي تدعو للفضيلة ونبذ الرذيلة، والتزام الصدق والأمانة والوفاء وعفة اليد، والتحذير من اقتراف الرشوة والاختلاس وغيرها من مظاهر الفساد؛ بعدِّها من الذنوب التي يستحق عليها المُكلَّف العقوبة في الدنيا وعذاب النار في الآخرة".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تصدر توجيها يخص أصحاب المولدات الرافضين للتشغيل هذا الشهر
محليات
34.95%
14:32 | 2023-12-01
محافظة بغداد تصدر توجيها يخص أصحاب المولدات الرافضين للتشغيل هذا الشهر
14:32 | 2023-12-01
هجوم مسلح يخلف ضحايا في ديالى
أمن
26.73%
15:27 | 2023-11-30
هجوم مسلح يخلف ضحايا في ديالى
15:27 | 2023-11-30
العراق على موعد مع هطول الأمطار في الأسبوع المقبل
محليات
20.56%
02:07 | 2023-12-01
العراق على موعد مع هطول الأمطار في الأسبوع المقبل
02:07 | 2023-12-01
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
اقتصاد
17.76%
02:29 | 2023-12-02
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
02:29 | 2023-12-02
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-12-2023 | 2023
12:56 | 2023-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-12-2023 | 2023
12:56 | 2023-12-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-01
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
Morning Live
بعض المزح يدمر العلاقات - الحلقة ١٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-30
Morning Live
بعض المزح يدمر العلاقات - الحلقة ١٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-30
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
صباحكم أحلى مع سلمى
لا تبالغ برجولتك مع النساء! 30-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-30
صباحكم أحلى مع سلمى
لا تبالغ برجولتك مع النساء! 30-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-30
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-12-2023 | 2023
12:56 | 2023-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-12-2023 | 2023
12:56 | 2023-12-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-01
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
Morning Live
بعض المزح يدمر العلاقات - الحلقة ١٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-30
Morning Live
بعض المزح يدمر العلاقات - الحلقة ١٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-30
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
ناس وناس
نينوى... منطقة الهرمات الجانب الايمن - الحلقة ١٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-30
صباحكم أحلى مع سلمى
لا تبالغ برجولتك مع النساء! 30-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-30
صباحكم أحلى مع سلمى
لا تبالغ برجولتك مع النساء! 30-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-30
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
بعد التحري
صراع سياسي على طاولة التحشيد الانتخابي .. مجالس المحافظات تنافس للبقاء - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-11-29
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تجرى الانتخابات المحلية بموعدها المحدد رغم مقاطعة الصدريين؟
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.