الأنواء الجوية: فرص لتساقط أمطار خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً واحياناً غائم جزئي في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الشمالية والجنوبية من البلاد".وبين أن "طقس يوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وتابع أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في عموم البلاد، اما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".