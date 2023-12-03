المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الاول، إذ اكدت الوزارة على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية الاسراع باستكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".ودعت الوزارة، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".