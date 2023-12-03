العدل تعلن إطلاق سراح 662 نزيلاً خلال تشرين الثاني الماضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عدد المطلق سراحهم خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ 662 نزيلاً في بغداد والمحافظات".يشار الى أن شهر تشرين الأول 2023 شهد إطلاق سراح 664 نزيلاً من جميع اقسامها.