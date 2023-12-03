الصدر يجري زيارة إلى مرقد الإمام علي (ع)

أجرى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، زيارة إلى مرقد الإمام علي عليه السلام، في محافظة النجف الاشرف.

وذكر إعلام التيار في بيان، أن "السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) يزور جده أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)".

