مصرف حكومي يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري مع الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء".وأشار إلى انه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".