التربية تصدر قراراً يخص المؤسسات الأهلية

وذكر مدير التعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة، سيف رحيم، وفق وثيقة، أنه "تقرر السماح للمؤسسات التربوية الأهلية المتأخرة عن التجديد باستلام الكتب والسجلات وجلود الوثائق تسهيلاً لأمور التلاميذ والطلبة واستلام وثائقهم".وأكد، أنه "سيتم حجب النتائج عن المؤسسات التربوية الأهلية التي لم تجدد اجازاتها".