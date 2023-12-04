كربلاء.. السجن المؤبد بحق تاجر بالمواد المخدرة

وذكر مجلس القضاء الأعلى أن "المتاجر ضبطت بحوزته ما يقارب (43) غرام من مادة المثيل امفيتامين (الكرستال) المخدرة وميزان عدد (2) يستخدم في وزن المواد المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".