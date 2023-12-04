خلال تشرين الثاني.. الأنواء الجوية تعلن تسجيل 12 هزة داخل العراق

وذكر مدير عام الهيئة عبد العظيم الساعدي في بيان ورد للسومرية نيوز، "بلغ عدد الهزات خلال تشرين الثاني (24) هزة ارضية منها (12) هزة في العراق، (9) داخل إيران، (2) في تركيا (1) في سوريا واحدة"، موضحاً، "تركز النشاط داخل البلد في محافظة دهوك (قضائي زاخو وسميل)، وفي اربيل وفي والسليمانية وكركوك، ديالى، كركوك، بعدد هزتين ارضيتين".وتابع، "حدثت هزة واحدة في ‏محافظة بغداد ونينوى، فيما تخلو المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق من الهزات الارضية، مما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي، وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه التصادم القاري وتحديداً باتجاه الشمال والشمال الشرقي للبلاد".