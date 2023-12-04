أول تعليق من أكرم الكعبي حول الضربة الامريكية في كركوك

السومرية نيوز – محليات



توعد الامين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، اليوم الاثنين، القوات الامريكية، بأخذ الثأر منها، وذلك على خلفية سقوط 5 ضحايا بضربة أمريكية في محافظة كركوك.







وأضاف، "العراق عراقنا والارض ارضنا ايها المارقون الغزاة المجرمون وسنطهرها قريبا من دنسكم ونحررها من استعماركم والله على ما نقول شهيد السؤدد والرضوان وجنات الخلد والفوز العظيم لشهدائنا". وذكر الكعبي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "في بادئ ذي بدء ليعلم المحتل الآثم أن استشهاد ثلة من الابرار المجاهدين النجباء لا يزيدنا الا إصرارا وثباتا ويوقد جذوة الثأر في قلوبنا، وقسما بالأيتام وبدموع الأمهات الثكالى وقلوب ذويهم المستعرة ودماء الشهداء الزاكيات ستدفعون ثمن جريمتكم باهظا".وأضاف، "العراق عراقنا والارض ارضنا ايها المارقون الغزاة المجرمون وسنطهرها قريبا من دنسكم ونحررها من استعماركم والله على ما نقول شهيد السؤدد والرضوان وجنات الخلد والفوز العظيم لشهدائنا".

وأعلن مسؤول عسكري أمريكي، الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن "الولايات المتحدة نفّذت ضربة في العراق ضد تهديد وشيك في موقع يستخدم لإطلاق طائرات مسيرة"، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 5 أشخاص بضربة جوية في محافظة كركوك.



المسؤول العسكري الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه قال إن "ضربة دفاع عن النفس ضد تهديد وشيك" شُنّت في العراق ضدّ "مواقع إطلاق طائرات مسيرة".



وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية قولها؛ إن ما يُشتبه بأنها ضربة جوية أمريكية أوقعت 5 قتلى من أعضاء جماعة مسلحة عراقية، في محافظة كركوك، خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ على قوات أمريكية في العراق.



من جانبها، نعت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها، "5 من عناصرها في القصف الأمريكي"، مؤكدة استمرارها في مواجهة القوات الأمريكية، وتوعدتها بمزيد من الضربات.



وقبل تنفيذ الضربة الأمريكية، قال مسؤول عسكري أمريكي، الأحد، إن قوات أمريكية ودولية تعرضت لهجوم بعدة صواريخ في منطقة إنزال رومالين في شمال شرق سوريا، لكن لم يقع قتلى أو جرحى أو تلحق أضرار بالبنية التحتية.



وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن أكثر من 70 هجوماً مماثلاً على قوات أمريكية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية دعم واشنطن إسرائيل في قصفها على غزة.



ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن مسؤول عسكري أمريكي، تعرض قوات بلاده في العراق وسوريا لـ61 هجوماً على الأقل خلال شهر، مشيراً إلى إصابة جندي أمريكي خلال الهجمات في سوريا.



وتوقفت الهجمات خلال هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكنها استؤنفت عقب انتهاء تلك الهدنة.



ويتمركز 900 جندي أمريكي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم الدولة الإسلامية من معاودة الظهور. واستولى التنظيم في 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق قبل دحره.