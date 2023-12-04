سكان السليمانية يتجاهلون حصصهم من النفط الأبيض.. وينتظرون "نفط بغداد الأرخص ثمنًا"

مديرية نفط ومعادن السليمانية، قالت ان "المواطنين لم يتسلموا حصصهم من النفط بسعر 103 الاف دينار للبرميل، بعد نشر أقاويل من هنا وهناك عن توزيع النفط مقابل 50 ألف دينار فقط"، بحسب وسائل اعلام كردية.وأشارت المديرية الى انه "نحن لم نستلم حتى الان لترا واحدا من ذلك النفط الذي من المقرر توزيعه بـ 50 ألف دينار فقط"، مشددة على أنه "سيتم البدء بتوزيع النفط داخل مركز محافظة السليمانية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وبنفس النمط السابق”.وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، خفض سعر النفط الابيض للمواطنين في إقليم كردستان بدءا من 1 كانون الأول، بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترح وكالة الوزارة لشؤون التوزيع، وذلك لتخفيض السعر الى 50 ألف دينار للبرميل بدلا من 100 الف دينار.