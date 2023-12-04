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التعليم تعلن نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي
محليات
2023-12-04 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
262 مشاهدة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن المقاعد الشاغرة للوجبتين الاولى والثانية لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية2024/2023".
وأشارت الوزارة الى ان " النتائج المنشورة تتضمن في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (2153) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2023/2022".
ودعت الوزارة، "الطلبة المقبولين الى الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/5 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات".
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