كركوك.. الإطاحة بمسؤولين تسببوا بهدر ملياري دينار

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عمل؛ للتحقيق في معلومات تتضمن وجود شبهات فساد وتلاعب في تقارير فحص مختبري لأحد مشاريع تأهيل القرى المحررة من الإرهاب المحالة من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لشركة مقاولات عامة بمبلغ قدره (١,٨٩١,٢٠٠,٠٠٠) مليار وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار".وبينت، أن "عمليات التدقيق والتقصي والتحري أثبتت وجود تلاعب في تقارير الفحص المختبري، منبهة إلى أن أصل نتائج الفحص تشير إلى عدم مطابقة الأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات الفنيَّة، إذ جرى التلاعب فيها وجعلها مطابقة للمواصفات، وصرف مبالغ ماليَّة عنها؛ مما تسبب بحصول هدر للمال العام".وأوضحت، أن "الفريق بعد عرضه النتائج على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، انتقل إلى مختبر كركوك الإنشائي وتمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المختبر والمدير السابق؛ بتهمة التلاعب بالتقارير المختبريَّة، منوهة بأن الفريق ذاته توجه إلى مديريَّة طرق وجسور كركوك، والإطاحة برئيس لجنة الإشراف على المشروع بالتهمة ذاتها".وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام المادة (٢٨٩/٣١٥) من قانون العقوبات، وعرضهم بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".