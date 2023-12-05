التربية تعلن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

السومرية نيوز-محليات

اعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، نتائج الدور الثالث لطلبة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2022-2023.

ونشرت الوزارة نتائج الإمتحانات العامة للصف السادس الاعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ /الدور الثالث، بشكل ملفات يتم الدخول اليها عبر الرابط الالكتروني لقناة الوزارة الرسمي عبر برنامج التلغرام.



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