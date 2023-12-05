الانواء الجوية تفصّل طقس الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية مع فرصة لتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في بعض الاماكن، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في أماكن متفرقة منها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".