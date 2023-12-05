مصرف الرشيد ينوه بشأن السلف والقروض ويحذر من الاستغلال

وحذر إعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، من "ترويج بعض الصفحات على مواقع التواصل بمنح سلف وقروض".واكد على "توجيه المصرف فروعه كافة بإيقاف الترويج في الوقت الحالي لأغراض التطبيق والمعمول به سنويا".وأشار البيان الى، ان "ما ينشر خلاف ذلك يعد استغلال وسرقة للمواطنين علما ان المصرف سيتأنف العمل بالترويج خلال عام ٢٠٢٤ ".