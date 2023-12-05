الإعدام لمدان بقتل زوجته وعائلتها في بابل



السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مدان لارتكابه جريمة قتل زوجته وثلاثة افراد من عائلتها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اعترف بقيامه بقتل زوجته ووالديها وشقيقها في دارهم بمدينة الحلة عبر بندقية كلاشينكوف نتيجة خلافات عائلية".



وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا إلى أحكام المادة 406 /1/أ /ز من قانون العقوبات".