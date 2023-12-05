بمشاركة 150 فريقا.. انطلاق حملة تطوعية كبرى في بغداد والمحافظات (صور)

وقال نائب رئيس العمل التطوعي ومدير عام دائرة العلاقات والاعلام في امانة بغداد محمد الربيعي في حديث للسومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين، انطلقت حملة تطوعية كبرى بمشاركة 150 فريقًا تطوعيًّا مقسمة على 14 بلدية، لرفع النفايات المتكدسة الموجودة في العاصمة بغداد، وكذلك تنظيف ضفاف نهر دجلة بالإضافة الى حملات الزراعة".وأضاف، ان "العمل التطوعي تقوم به امانة بغداد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وصناع المحتوى وطلاب الجامعات وكذلك كليات الزراعة ووزارة البيئة وفريق الدعم التطوعي وقسم الوعي البلدي".

وصباح اليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن انطلاق الحملة التطوعية الكبرى بمشاركة 150 فريقًا تطوعيًّا.وذكر السوداني في تدوينة له على منصة (x) تابعتها السومرية نيوز، "في اليوم الدولي للمتطوعين، نشدّ على أيادي الشباب "الحملة التطوعية الكبرى" التي انطلقت اليوم بمشاركة 150 فريقا تطوعيًا، في مختلف محافظاتنا العزيزة".وأضاف: "كل التحايا لمن يسهم في تقديم خدمة اجتماعية تطوعًا، وكل من كرس نفسه لخدمة عامة"، لافتاً إلى أن "المتطوعين هم صناع الثقة، وما كان لشعبنا العراقي أن يمضي إلى الأمام، ويجتاز أصعب الأوقات، لولا الأعمال التطوعية لأبنائه في مختلف الفعاليات الرسمية والاجتماعية".