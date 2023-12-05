صاحب عبارة "يمي".. صدور مذكرة قبض بحق "حسن باش"

وقال مصدر قضائي لـ السومرية نيوز، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام اتخذت الاجراءات القانونية بحق المدعو حسن باش بتهمة المحتوى الهابط".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في كانون الثاني/يناير2023، عن تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.ومنذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.