التربية توضح بشأن مواعيد امتحانات نصف السنة وعطل الشهر الحالي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إنَّ الوزارة مستعدة تماماً لإجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2023ــ 2024، حيث لم يشهد الفصل الدراسي الأول أيَّ تأخير، لذلك سيتم تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة لجميع المراحل، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ الوزارة تدرس عدد أيام العطل التي ستوافق خلال الشهر الحالي ليتم بعد ذلك تحديد موعد الامتحانات بشكل أدق، إذ من المؤمل أن تعلن المواعيد قريباً.وأوضح السيد أنَّ الخطط التربوية تسير بشكل جيد وأنَّ المشكلات بدأت تقل بعد متابعة ورقابة جميع مفاصل العملية التربوية.