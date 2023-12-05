عراقي يكتشف خطأً علمياً بكتاب صيدلاني منهجي

ونشرت الجامعة على فيسبوك، ان "طالب الدراسات العليا في كلية الصيدلة، حقي اسماعيل سلطان، اكتشف خطأً علمياً في كتاب الصيدلانيات المنهجي، والذي يعتبر أحدث طبعة من الكتاب والصادرة من دار النشر العالمية Elsevier".وأضافت، انه "وبعد المراسلات وبيان الخطأ مع الناشر والمؤلف تمت موافقة المؤلف على تصحيح الخطأ في الطبعة القادمة".من الجدير بالذكر ان "الكتاب المشار إليه يعد أحد المراجع المهمة لطلاب الدراسات الاولية والعليا في كليات الصيدلة".وازاءً لما تقدّم، وجهت عمادة الكلية، "بمنح الطالب كتاب شكر وتقدير على حرصه وامانته العلمية وسعيه لتحقيق التفوق والتقدم في مجال الصيدلة وعلم الصيدلانيات".