الرشيد ينوه للمسافرين الراغبين بشراء الدولار

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يعلن عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار اليوم الثلاثاء الموافق ٥ كانون الاول ٢٠٢٣، الساعة الثامنة مساءً وان الالية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر".وأكد، أن "هذا الاجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية ونؤكد على ادخال البيانات في الحقول بصورة صحيحة لتتم عملية الحجز بنجاح".