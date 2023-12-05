بالصور.. هكذا أصبح مدخل كربلاء الجنوبي

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمدخل مدينة كربلاء الجنوبي بعد تطويره.

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وافتتح محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، مشروع تطوير مدخل المحافظة من جهة النجف الاشرف.

وأضاف بيان للمحافظة أن المدخل "سيكون اضافة عمرانية جميلة اضافة الى تمكين القوات الامنية من اعمالها وتوفير اماكن تليق بالوافدين الى المحافظة".