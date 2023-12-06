بغداد.. توقيف 12 متهما اعتدوا على مقرات أحزاب ومزقوا صور مرشحين للانتخابات

السومرية نيوز – محليات



قررت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة، اليوم الأربعاء، توقيف "مجموعة خارجة عن القانون" قاموا بالاعتداء على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية بعد القاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية اثناء قيامهم بعملية الاعتداء.

وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة قررت توقيف مجموعة خارجة عن القانون مكونة من (12) متهم في مناطق شرق القناة لقيامهم بالاعتداء على مقرات الأحزاب وحرق وتمزيق صور المرشحين للانتخابات".