إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام المقبلة.. هذا موعد الامطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً يتحول إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ممطر، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".