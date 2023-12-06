السجن 10 سنوات لمدان بجريمة الاتجار بالمخدرات في واسط

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه ضبط بحوزته (70) غرام من مادة الكرستال إضافة إلى مادة اشك المخدرة".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقاً لأحكام المادة 27 اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49".