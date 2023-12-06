قضاء في بابل يعطل الدوام الرسمي غداً

السومرية نيوز – محليات



قرر محافظ بابل، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي بقضاء القاسم ليوم غد الخميس.





وذكر بيان لديوان المحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ بابل قرر تعطيل الدوام الرسمي في مدارس قضاء القاسم فقط ليوم غد الخميس ٧/ ١٢ /٢٠٢٣ بمناسبة استشهاد الامام القاسم بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام)".